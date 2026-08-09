Aile boyu çeteye 10’ar yıl hapis cezası istendi

Cengiz Ünal'ı (55) dolandıran 4 şüpheli için 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Geçtiğimiz yıl Menemen'deki villasını taksi plakası ve 300 bin liraya satmak için Nuri Yıldırım ile anlaşan Cengiz Ünal, satış sonrası plakanın borcunu ödeme bahanesiyle hesabına gönderilen 3 milyon lirayı şüphelilere elden iade etti. Ne plakayı ne de parasını alabilen Ünal, TikTok'ta şüphelilerin paylaştığı para dolu valiz videosunu görünce dolandırıldığını anlayıp şikâyette bulundu.

PİŞKİN DOLANDIRICILAR

Yıldırım ailesinin 4 üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cengiz Ünal'a ait Menemen'deki villanın Hasan Yıldırım'ın üzerine geçirildiği, karşılığında verilmesi gereken taksi ve 300 bin liranın ise Ünal'a ödenmediği belirtildi. Şüpheliler ifadelerinde, Ünal ile taksi konusunda bir anlaşma yapmadıklarını söylese de taraflar arasında taksi konusunda görüşmeler yapıldığı ve ticari plaka konusunda Ünal'a taahhütname verildiği bilirkişi raporuyla ortaya konuldu. Savcılık, şüphelilerin hileli hareketlerle villayı üzerlerine geçirdikleri ve Ünal'ı dolandırdıkları kanaatine vardı. Soruşturma kapsamında Nuri, Hasan, İsmail ve Ramazan Yıldırım hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Yıldırım kardeşler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Aile boyu çete, Amerikalı emekli öğretmen Margaret Elizabeth Evans'ın (78) evini de aynı yöntemle ele geçirmişti.