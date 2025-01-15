Aile boyu dolandırıcılık

Nevşehir'de yaşayan bir vatandaş, sabun paketleme işi için sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği kişilerce dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Mağdur, 100 bin liralık sabunun kendisine paketleme işi için gönderileceğini, paketleme yaptıktan sonra karşılığında 200 bin lira kazanacağının söylendiğini, güvence için de verilen hesaba 10 bin lira gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ettiğini anlattı.Polis ekiplerinin takibi neticesinde Mersin'de yaşayan Serkan Kurkutata ile kardeşi Nezir Kurkutata'nın liderliğini yaptığı dolandırıcılık şebekesinin vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Örgüt lideri Serkan Kurkutata'nın bir süre önce evlendiği Yasemin Kurkutata'nın gelinlik parasını da dolandırıcılıkla ödediği belirlendi. Operasyon neticesinde dolandırıcı aile üyeleri gözaltına alındı.