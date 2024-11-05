Aile Danışmanı Erdim, Ebeveyn - Çocuk ilişkisine ışık tuttu

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği fiziki yatırımlara ilave olarak farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini de artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim'in katılımıyla "Parçalanmış Ailelerde Ebeveyn Olmak - Peki Çocuklara Ne Olacak" konulu söyleşi düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye başta ebeveynler olmak üzere vatandaşlar adeta akın etti. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen programda Saliha Erdim; aile içi değerlerden günümüzdeki ebeveyn – çocuk ilişkisine, ailenin çocuğun pedagojik ve psikolojik gelişimine etkisinden ailede maneviyata kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendine has anlatımı ve ele aldığı konularla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Erdim, söyleşi sonrası kitaplarını okurları için imzaladı.

"AİLEYİ AYAKTA TUTMALIYIZ"

Programda konuşan Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim, "Günümüzde maalesef insanı insan yapan değerlerin para ile alınıp satılabileceği gibi yanlış bir algı var. Bu da toplumun geleceği için son derece sakıncalı bir durum. Bu tür durumlar aile kavramını da zedeleyerek bireyler arası iletişime zarar veriyor. Medya da yaptığı yayınlarla bu duruma katkı sağlıyor. Bilinçli bireyler olarak bizler durumun farkına varmalı ve insanlarla ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz. Aile ve toplumu ancak bu şekilde ayakta tutabiliriz" cümlelerini kaydetti.

"SALİHA ERDİM'İ CANLI DİNLEMEK MUTLU ETTİ"

Katılımcılardan Hacer Akkoyun, "Saliha Erdim'i büyük bir keyif ve ilgiyle takip ediyorum. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği programda canlı olarak takip etme fırsatı buldum. Oldukça güzel bir söyleşi oldu. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tuğba Demirci de, "Harika bir söyleşi oldu. Saliha Erdim'i canlı olarak dinleme fırsatı bulmak beni mutlu etti" diye konuştu.