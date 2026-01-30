Aile faciası! 3 kardeş kaza kurbanı

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Nihat Dündar'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, E.A.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Nihat Dündar ve kardeşlerinin yaşamını yitirdiği belirlendi.3 kardeşin cenazeleri, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kardeşlerin Afyonkarahisar'dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirtilirken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.