Aile faciası 6 ölü

Dehşete düşüren olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Numaralı Sokak'ta meydana geldi. Mahallede berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşini başından vurduktan sonra evdeki çocukları Edanur (2), Medine (4), Yusuf Eymen (8) ve Azra Demir'e (12) peş peşe ateş açtı.Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi. Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ahmet Demir'in bipolar rahatsızlığı olduğu belirtilerek, "Son bir yıl içerisinde psikolojik sorunları nedeniyle 7 hastane kaydı olduğu tespit edilmiştir.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi. Ahmet Demir'in dayısı olduğu öğrenilen bir kişi şunları söyledi: "Daha önce psikolojik tedavi görüyordu. 2 yıldır görüyordu. Böyle bir şey yapmasına ihtimal vermiyorduk. 2.5 ay önce hastanede tedavi gördükten sonra eve geldi. Ziyaretine gittik. Çayını, kahvesini içtik. Sağlıklı görünüyordu. Canına kıyacak birisi değildi. Ben şoka girdim. Bir yuva yıkıldı."