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Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:33 Son Güncelleme: 13.11.2024 13:22

Aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti

Gaziantep’te bir kişinin boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kahraman Bal’ın tabancasını çıkararak eşine ateşledikten sonra aynı silahla intihar ettiği anlar yer aldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti

29 Ekim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25), yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başlamış, Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etmişti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürüp, intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; çiftin bir süre konuştuğu, ardından Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve intihar ettiği anlar, kameraya yansıdı.

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Aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti
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