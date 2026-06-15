Aile faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Dün sabah saatlerinde Şemdinli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adilşah Gezer ile annesi Habibe Demir ve kardeşleri Gürkan Demir ile Deniz Demir'in cenazeleri toprağa verildi. Beşevler Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Şemdinli'ye getirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Adilşah Gezer, annesi Habibe Demir ile kardeşleri Gürkan Demir ve Deniz Demir'in cenazeleri, Şemdinli Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. İlçede büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.