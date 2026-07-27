Aile hekimi 10 yıldır işe bisikletle gidip gelıyor

İSTANBUL'DA Aile Hekimi olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıldır evi ile işi arasındaki 6 kilometrelik mesafeyi bisikletle kateden Kerem Giray Dursun, meslektaşlarını ve hastalarını da bisiklet kullanmaya teşvik ediyor. Sultangazi'deki Sultançiftliği Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Dursun'un bir belgeselden ilham alarak başladığı bisiklet serüveni, yıllar içinde günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. İlk zamanlarda kısa mesafelerde kullandığı bisikleti, zamanla işe gidiş gelişlerin, şehir içi yolculukların ve sosyal hayatının en önemli ulaşım aracı haline geldi. Zamanla bu alışkanlığını çevresine de yayan Dursun, meslektaşları ve hastalarını da bisikletle tanıştırdı. Dursun, Çekmeköy'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bir WhatsApp grubu kurduklarını ve şu an grubun 110 kişiye ulaştığını aktararak "Hastalarıma ilaçtan çok bisikleti öneririm" dedi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör