Aile hekimine muayene dayağı! Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde dün meydana geldi. Şüpheli Y.M., muayene olmak ve ilaç yazdırmak için doktora geldi. Ancak Y.M. aile hekimi izinli olduğu için merkezdeki diğer aile hekimi Ahmet Tolu'ya gitti. İddiaya göre Tolu'da muayene için içeride bulunan bayan hastadan sonra kendisini muayene edileceğini söyledi. Bu esnada Y.M. odada bulunan bayan hastayla tartışmaya başladı.

Doktor Tolu'da sakinleştirmek isterken Y.M., doktorun parmağını ısırıp, yumruk atarak saldırmaya başladı. Doktorun yardımına meslektaşları yetişerek, saldırganın elinden kurtarıldı. Parmağında ve vücudunda yaralanmalar bulunan doktor Tolu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Y.M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.