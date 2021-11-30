Aile içi infaz timinin sorgusu sürüyor

İstabul'da, 45 gün önce öldürülen Esra ve Nuri Yıldız cinayetleriyle ilgili çiftin akrabaları olan 7 kişinin sorgusu sürüyor. Dedektiflerin, Nuri Yıldız'ın yanan aracındaki kırık cam detayından ilerleyerek cinayet aleti silahı buldukları, ardından da cinayeti en ince ayrıntısına kadar çözdükleri öğrenildi. Gözaltına alınan 4'ü kadın 7 kişinin sorgularından çıkacak detaylar, çifte cinayeti aydınlatacak. Tamamı Nuri Yıldız'ın akrabası olan şüpheliler Fahri Y., (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37), Mühyettin Y. (35), Ferhat Y. (27), Berfin Y. (26) ve Aleyna Y.'nin (20) cinayeti borç meselesi yüzünden işlemiş olabilecekleri iddia edildi.