‘Aile’ için İstanbul Deklarasyonu

Uluslararası Aile ve Nüfus Konferansı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ev sahipliğinde 26-27 Ekim'de İstanbul
'da düzenlenecek. Konferans, aile ve nüfus alanındaki ulusal ve uluslararası bilgi birikimini ortak bir bilimsel zeminde buluşturacak. "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)" vizyonunun uluslararası akademik açılış etkinliği olarak planlanan konferansta, Türkiye'nin aile ve nüfus politikalarındaki dönüşümleri uluslararası akademik zemine taşınacak.
Konferansta Aile Kurumu ve Karşılaştırmalı Aile Hukuku, Geçmişten Bugüne Aile ve Nüfus: Kavramsal Dönüşümler ve Çok Boyutlu Yansımalar, Evlilik
, Doğurganlık ve Hane Yapısında Değişen Dinamikler, Kuşaklararası Refah: Gençlik ve Yaşlanma, Demografik Coğrafya: Kır, Kent, Göç ve Mekânsal Dengeler, Dijitalleşme ve Aile: Riskler, Fırsatlar ve Politika başlıkları ele alınacak. Böylece nüfus hareketlerinden kentleşmeye, göçten yaşlanmaya, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkilerinden yeni politika ihtiyaçlarına kadar geniş bir alan akademik çalışmalar çerçevesinde tartışılacak.