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Giriş Tarihi: 14.08.2026

‘Aile’ için İstanbul Deklarasyonu

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
‘Aile’ için İstanbul Deklarasyonu
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Uluslararası Aile ve Nüfus Konferansı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 26-27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Konferans, aile ve nüfus alanındaki ulusal ve uluslararası bilgi birikimini ortak bir bilimsel zeminde buluşturacak. "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)" vizyonunun uluslararası akademik açılış etkinliği olarak planlanan konferansta, Türkiye'nin aile ve nüfus politikalarındaki dönüşümleri uluslararası akademik zemine taşınacak.
Konferansta Aile Kurumu ve Karşılaştırmalı Aile Hukuku, Geçmişten Bugüne Aile ve Nüfus: Kavramsal Dönüşümler ve Çok Boyutlu Yansımalar, Evlilik, Doğurganlık ve Hane Yapısında Değişen Dinamikler, Kuşaklararası Refah: Gençlik ve Yaşlanma, Demografik Coğrafya: Kır, Kent, Göç ve Mekânsal Dengeler, Dijitalleşme ve Aile: Riskler, Fırsatlar ve Politika başlıkları ele alınacak. Böylece nüfus hareketlerinden kentleşmeye, göçten yaşlanmaya, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkilerinden yeni politika ihtiyaçlarına kadar geniş bir alan akademik çalışmalar çerçevesinde tartışılacak.

#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI #EVLİLİK #İSTANBUL

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‘Aile’ için İstanbul Deklarasyonu
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