Aile katliamı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve kızları Samyeli Kaya (5), evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ailenin alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından katledildiği öne sürüldü.Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya ailesinden bir süre haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Daireye giren ekipler, silahla vurulduğu değerlendirilen 3 kişiyi yerde hareketsiz halde ölmüş olarak buldu. Anne ve kızın cenazeleri Van'a gönderilirken otopsi işlemi devam eden babanın cenazesinin de Mardin'in Savur ilçesine bağlı İşgören'de toprağa verileceği öğrenildi.İlçede esnaflık yapan Mehmet Kaya'nın elektrik ustası olduğu, ailenin alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından katledildiği iddia edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtildi.Öte yandan olaya ilişkin konuşan esnaf Ali Beydüz, "Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Başka da bilgimiz yok" dedi.