Aile katliamında tefeci şüphesi

Batman'da yaşayan Nesim Adım (32), önceki gece, Rüyakent Villalarında 13 yaşındaki oğlu Ali Ensar Adım ve eşi Tuba Adım'ı (33) tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Adım çifti ve oğulları, otopsi işlemlerinin ardından dün Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Nesim Adım'ın aile katliamının ardından ise tefecilere olan borçları çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında Adım'ın borçlarıyla ilgili listeyi içeren bir not bıraktığı da öğrenildi.Yakınlarının iddiasına göre kentin tanınmış gelinlikçilerinden olan Nesim Adım, işlerini büyütmek için inşaat sektörüne de girdi. Ancak zarar etti. Yüklü miktarda borcu biriken Adım, kapısına dayanan alacaklılarından kurtulmak için, tefecilerden yüksek faizle borç aldı. Alacaklılarından bu yolla kurtulsa da bu kez yüksek faiz nedeniyle hızla yükselen tefeci borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine tefeciler, Adım'ı tehdit etmeye başladı. Çaresiz kalan ve bunalıma giren Adım, ailesini katlettikten sonra intihar etti.