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Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:13

Aile kavgası kanlı bitti: 31 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mersin'de aile içinde çıkan kavgada, silahla ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail Karaduman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Aile kavgası kanlı bitti: 31 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Mersin Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun evinin balkonunda olayı izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Ağır yaralanan Karaduman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç., Furkan Ç.'nin de aralarında bulunan ve 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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#MERSİN #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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