Aile mutluluğu

Erzurum'da, 1987'de evlenen Kahrıman Albayrak (63) ve Leyla Albayrak (56) çiftinin hiç çocukları olmadı. Emekli olduktan sonra Uzundere ilçesine yerleşen ve 5 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, önce Muhammet'te (9), bir yıl sonra Ramazan'a (11) koruyucu aile oldu. Çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştiren Kahrıman Albayrak, Erzurum'da düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğine katıldığı çocukları Muhammet ve Ramazan ile birlikte doyası eğlendi. Koruyucu aile olmanın verdiği mutluluğu anlatan Albayrak, "İçimizde hep bir çocuk sevgisi vardı. Eşimle birlikte koruyucu aile olmaya karar verdik. Şu anda dört kişilik mutlu bir aileyiz. Çocukları okula götürüp getiriyorum, birlikte evimizin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Sık sık Erzurum'a gidip lunaparkta eğleniyoruz. En büyük hayalimiz Muhammet ve Ramazan'ı büyütüp askere göndermek ve ardından düğün yaparak torun sahibi olmak. Kan bağı olmasa da aramızda güçlü bir bağ oluştu. Artık birbirimiz için üzülüp sevinebiliyoruz" dedi.