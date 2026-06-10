Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmişti! O doktorun paylaşımları pes dedirtti: Çocuk geberdi mi?

"ÇOCUK GEBERDİ Mİ?"

Doktor B.I.'nın sosyal medyada bazı paylaşımlara yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi. Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası, "Çocuk geberdi mi?" şeklinde bir ifade kullanması, bir öğrencinin köpeklerden kaçarken yaşadığı kaza sonrası "Oh ne iyi olmuş" şeklinde yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.