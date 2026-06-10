Haberler Yaşam Haberleri Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmişti! O doktorun paylaşımları pes dedirtti: Çocuk geberdi mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:18

Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmişti! O doktorun paylaşımları pes dedirtti: Çocuk geberdi mi?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Görevli olduğu aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden ve nefret içerikli yorumlar yapan doktorun paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu. . Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası kullandığı ifade tepki çekti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmişti! O doktorun paylaşımları pes dedirtti: Çocuk geberdi mi?
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aile hekimi olarak çalışan B.I., sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 1 yıl önce aile hekimi olarak görev yapan doktor B.I.'nın görevli olduğu aile sağlığı merkezinde vatandaşların muayene olduğu sedyede tıbbi malzemeleri kullanarak hayvanları tedavi etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

"ÇOCUK GEBERDİ Mİ?"

Doktor B.I.'nın sosyal medyada bazı paylaşımlara yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi. Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası, "Çocuk geberdi mi?" şeklinde bir ifade kullanması, bir öğrencinin köpeklerden kaçarken yaşadığı kaza sonrası "Oh ne iyi olmuş" şeklinde yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan doktor B.I. hakkında daha önce soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ELBİSTAN

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Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmişti! O doktorun paylaşımları pes dedirtti: Çocuk geberdi mi?
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