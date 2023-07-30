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Giriş Tarihi: 31.7.2023

‘Aile şirketiyiz’ diyerek 2 milyon lira dolandırdılar

Emir SOMER Emir SOMER
‘Aile şirketiyiz’ diyerek 2 milyon lira dolandırdılar
İstanbul'da 7 kişilik çete, lüks ofisler ve çağrı merkezleri açtı, çağrı merkezine satış danışmanı bile aldı. Aile şirketi oldukları iddiasıyla güven tesis etmeye çalışan çete, ofislerine davet ettikleri mağdurları, kapılarda karşılayarak ağırladı. Bronz, gümüş ve altın adını verdikleri sözde satış paketleriyle daha hızlı satacaklarını öne sürerek reklam satış sözleşmesi de imzalatan çete, ilan ya da mülklerin fotoğrafına bakmak bahanesiyle mağdurların telefonlarını alarak, açık buldukları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplardaki paraları kendi hesaplarına aktardı. Çok sayıda kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran çeteye Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası olan 7 şüpheli yakalandı.

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‘Aile şirketiyiz’ diyerek 2 milyon lira dolandırdılar
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