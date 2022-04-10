‘Aile talep ederse mezarı açtıracağız ‘

İstanbul'da 13 yıl önce öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, SABAH'ta manşet olan "O celladın mezarı açılsın" sözleri ses getirdi. Avukat Rezan Epözdemir, ailenin talebi doğrultusunda cezaevinde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıracabileceklerini söyledi. Cem Garipoğlu'nun 3 Mart 2009'da vahşice öldürdüğü Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un önceki gün SABAH'ta manşet olan talebi gündeme bomba gibi düştü.Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'un 10 Ekim 2014'te Silivri Cezaevi'nde intihar ederek ölmesine yönelik 8 yıldır içinde taşıdığı şüpheleri dile getirerek, "O celladın mezarı açılsın" dedi. Haberimiz dün Twitter'ın en çok konuşulan gündem başlıkları arasında yer aldı. Birçok kişi, Cem Garipoğlu'nun ölmeden iki ay önce günde 13-14 saat Çince öğrendiğini ve hâlen Çin'de yaşıyor olabileceğini belirtti. Babanın talebine yönelik bir değerlendirmede bulunan avukat Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair Süreyya Karabulut'un kafasında ciddi soru işaretleri var.Bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım. Bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi. Epözdemir, "Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse CMK'nın 87. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri uzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız" diye konuştu.