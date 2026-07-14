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Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:46 Son Güncelleme: 14.07.2026 16:02

Konya'da aile vahşeti! Üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak katletti

Konya'da Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk’ü bıçaklayarak katletti. Katil zanlısı polis ekiplerince evde gözaltına alındı.

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Konya’da aile vahşeti! Üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak katletti
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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İki kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜVEY ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Dursuniye Öztürk ve üvey kızı Esmanur Öztürk'ün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan Rahman Öztürk, üvey annesi ve kız kardeşini kendisinin öldürdüğünü söylemesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Bakıma muhtaç olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde olduğu belirtilen baba Fuat Öztürk ise ambulansla hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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Konya'da aile vahşeti! Üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak katletti
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