Konya’da aile vahşeti! Üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak katletti

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan Rahman Öztürk, üvey annesi ve kız kardeşini kendisinin öldürdüğünü söylemesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Bakıma muhtaç olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde olduğu belirtilen baba Fuat Öztürk ise ambulansla hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör