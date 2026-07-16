Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye’nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı

Bir dizi ziyaret için Konya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkez Karatay ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Göktaş, " Engelli vatandaşlarımızın güçlenmesini, "bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan tüm ülkeye" uzanan bir kalkınma çizgisi olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım kapsamında, gündüzlü hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Çünkü bu modelin insana dokunan yönü, yalnızca nitelikli bakım sağlanması değildir. Çok iyi biliyoruz ki, bu hizmetler sayesinde yeni umutlar yeşeriyor. Kendi kabuğuna sığmayan, kendi sınırlarını aşan özgüvenli bireyler yetişiyor. Bu merkezlerde yalnızca bir hizmet sunmuyoruz; umut inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hayata güvenle ve umutla bakabilmeleri için yanlarında oluyoruz. Burada kurulan dostluklar, sadece güzel anılar değil; yalnızlığı ortadan kaldıran, aidiyet duygusunu güçlendiren güçlü bağlara dönüşüyor. Her bir evladımızın içinde keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir yetenek, parlamayı bekleyen bir cevher var. Burada aldıkları eğitimle o cevher ortaya çıkıyor; kendilerine olan güvenleri büyüyor. Sanatla buluşuyor, sporla güçleniyor, yeni beceriler kazanıyor, üretiyorlar. En önemlisi de, "Ben de yapabilirim, ben de başarabilirim." diyerek hayata sımsıkı tutunuyorlar. İşte bizim en büyük mutluluğumuz da budur. Bir insanın umuduna ortak olmak, potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olmak ve yüzündeki tebessüme vesile olabilmek" dedi.

ANNE VE BABALARIMIZA DESTEK OLMAYI ASLİ SORUMLULUĞUMUZ BİLİYORUZ

Bakan Göktaş, " Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, fiziki imkânları, hizmet kapasitesi ve çok yönlü yapısıyla ülkemizin öne çıkan gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biridir. Nitelikli personellerimizle müzik sınıfı, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi ile spor eğitimlerinin yer aldığı merkezimiz, engelli vatandaşlarımıza çok yönlü destek sunacaktır. Burada, özellikle bir parantez daha açmak istiyorum. Bu merkezlerin en büyük faydalarından biri de ailelerimizin refahıdır. Yıllardır evlatlarını merhametle büyüten anne ve babalarımıza destek olmayı asli sorumluluğumuz biliyoruz. Bu merkezlerin en büyük kazanımlarından biri, yalnızca evlatlarımızın gelişimine katkı sunması değil; ailelerimize de nefes olmasıdır. Yıllardır evlatları için gecesini gündüzüne katan, her gün aynı umutla, aynı sabırla mücadele eden anne ve babalarımızın yükünü paylaşmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğu desteklemek, aynı zamanda o çocuğun ailesini de güçlendirmektir. Ailelerimiz, çocuklarını bu merkezlere emanet ederken onlara şunu söylüyoruz: "Yalnız değilsiniz, devletiniz sizinle." İşte bu güven duygusunu, en az verilen hizmet kadar anlamlı buluyoruz. Bir annenin ve babanın gönül rahatlığıyla işlerini halledebilmesi, bir ailenin "Çocuğum emin ellerde." diyebilmesi. Şüphesiz ki, tüm bunlar paha biçilemez" diye konuştu.

ENGELLİ VATANDAŞIMIZA VE AİLELERİNE TAMAMEN ÜCRETSİZ HİZMET SUNUYORUZ

Bakan Göktaş konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün halihazırda, Bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde, engelli vatandaşımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; bir çocuğun hayatının temeli, 0-8 yaş arasında atılır. Bu dönemde sunulan doğru destek, doğru yönlendirme ve zamanında yapılan doğru müdahale; yalnızca çocuklarımızın bugününü değil, bütün hayatını değiştirebilir. İşte bu anlayışla Bakanlık olarak, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi hayata geçirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, sistemimizin 6'ncı pilot uygulama merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Burada gelişimsel riski bulunan ya da engelli 0-8 yaş arasındaki evlatlarımız, aileleriyle birlikte, erken müdahale alanında uzman ekiplerimiz tarafından bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak; sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır."

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça ifade ettiği gibi; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının tüm çalışmalarına yön veren en temel ilke olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Biz, her bir vatandaşımıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü devletin temeli, kendisini güvende hisseden, umudunu koruyan ve hayata eşit şartlarda katılabilen güçlü insanlardan oluşur. Aynı anlayışla aileyi de toplumumuzun en güçlü dayanağı, medeniyetimizin taşıyıcısı ve geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. İşte bu bilinçle; Aile ve Nüfus On Yılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan kuşatıcı ve kapsayıcı sosyal politikalar üretmeye devam ediyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıran, bağımsızlıklarını güçlendiren ve ailelerinin yükünü hafifleten yeni hizmetleri hayata geçirmeyi bir sorumluluk değil. Aynı zamanda vicdani bir görev olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki engelleri kaldıran asıl güç; güçlü sosyal politikalar, güçlü bir devlet ve birbirine sahip çıkan güçlü bir toplumdur" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör