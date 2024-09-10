Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Narin açıklaması: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız!"

Bakan Göktaş, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, "Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanımız da bizzat konunun takipçisi. Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız" diye konuştu.

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayarak, bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Bakan Göktaş, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNİ HESAPLARA YATIRIYORUZ'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıl sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin soru üzerine ise kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti. Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar TL destek sağladık. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladık. İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.