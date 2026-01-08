Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler sonuç duyurusunda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 bin personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, şimdi yerleştirme işlemlerinin bitmesini ve sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bakanlıktan yapılacak resmi duyuru, sürecin seyrini netleştirecek.Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık'ta tamamlandı ve sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların yaklaşık 2-3 hafta boyunca değerlendirilmesi ve ardından ocak ayının ikinci haftasından sonra ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.
a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.