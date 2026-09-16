Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: "Okul ve Aile Hayatı" eğitimleri yaygınlaşacak!

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda ailelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişimlerinin sağlanması amacıyla aile eğitimlerini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Aile Eğitim Programı (AEP) ile ailelerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Göktaş, programla yalnızca mevcut sorunlara yönelik çözüm üretmeyi değil, sorunlar ortaya çıkmadan önce ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek koruyucu ve önleyici bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların okula başlamasının, gelişim sürecinde önemli bir geçiş dönemi olduğunu, çocuk ve anne babalar açısından yeni rollerin ve sorumlulukların ortaya çıktığını vurguladı.

Aile ortamından okul ortamına geçişte çocuğun yeni bir sosyal çevreye, kurallara ve öğrenme süreçlerine uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Bu süreçte anne babaların çocuğun gelişimsel özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeterek uygun destek ve rehberliği sunmaları, çocuğun okula yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve sağlıklı bir uyum süreci geçirmesi açısından önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

OKUL YAŞAMINA UYUM

Çocuğun okula uyumunun gerçekleşebilmesi için aile ve okul arasında düzenli iletişimin kurulmasının önemine dikkati çeken Göktaş, okul-aile işbirliğinin çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine katkı sağladığını belirtti.