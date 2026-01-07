AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin personel alımına ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 15–26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar...
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (ASHB) farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapacağı 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.