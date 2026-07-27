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Giriş Tarihi: 27.07.2026 23:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Aksaray’da darbedilen çocuğa ilişkin açıklama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın adli mercilere intikal etmesinin ardından il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılırken, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını bildirildi.

AA Yaşam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Aksaray’da darbedilen çocuğa ilişkin açıklama!
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Bakanlık, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, "Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Bakanlık tarafından, özellikle özel gereksinimli çocuklara yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceği ve davaya müdahil olunacağı belirtilerek, "Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da 10 yaşındaki otizmli Elmas Yağmur Özcan, iddiaya göre komşuları tarafından darp edilmişti. Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüp, taburcu edilirken, anne Emine Özcan komşularından şikayetçi olmuştu.

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#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI #AKSARAY

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Aksaray’da darbedilen çocuğa ilişkin açıklama!
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