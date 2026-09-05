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Giriş Tarihi: 5.09.2026 23:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “İyilik Var” paylaşımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından 12 Eylül'de faaliyete başlayacak olan "İyilik Var" gönüllülük platformuna ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" ifadesi kullanıldı.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan İyilik Var paylaşımı!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" ifadesi kullanılarak, 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var gönüllülük platformunun tanıtımının Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında gerçekleştirildiği belirtildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına, iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü sakladık. Platformumuz aracılığıyla gönüllülerimiz çocuklara ders çalıştırabilecek, huzurevi sakinleriyle vakit geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleyebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarabilecek. Gönüllülük ağımızı daha da büyütmeye, dayanışma için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz."

#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “İyilik Var” paylaşımı!
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