Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “İyilik Var” paylaşımı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" ifadesi kullanılarak, 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var gönüllülük platformunun tanıtımının Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında gerçekleştirildiği belirtildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına, iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü sakladık. Platformumuz aracılığıyla gönüllülerimiz çocuklara ders çalıştırabilecek, huzurevi sakinleriyle vakit geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleyebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarabilecek. Gönüllülük ağımızı daha da büyütmeye, dayanışma için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz."

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