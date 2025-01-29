Aile Yılı’nın ilk bebeğine ziyaret

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yeni doğum yapan ailelere verilen çocuk yardımını alan Osmaniyeli aile ile 'Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi' kapsamında evlenen Yavuz çiftinin ilk misafirleri Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz oldu. 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında fon desteğinden faydalanarak evlenen Osmaniyeli Umut Atakan Yavuz - Bengisu Yavuz çifti ile 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında doğum yardımı alan 2025'in ilk bebeği Mehmet Çağıl'ın ailesini Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay ziyaret etti.Çağıl ailesinin 3'üncü çocuğu olan Mehmet bebeğin vatanına, milletine, devletine, ülkesine hayırlı bir evlat olarak yetişmesini temenni eden Vali Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Milletimizin temelini aile oluşturuyor. Aile ne kadar güçlü olursa toplumlar, milletler o kadar güçlü oluyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu bakımdan genç nüfusumuzun artması, ülkemizin güçlü olması anlamında çok kıymetli" dedi.Vali Yılmaz ve eşi daha sonra "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında fon desteğinden faydalanarak evlenen Osmaniyeli Umut Atakan Yavuz - Bengisu Yavuz çiftine ziyarette bulundu. Genç çiftlere mutluluklar dileyen Vali Yılmaz, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın Osmaniye ziyaretinde Osmaniye, 9. il olarak Aile ve Gençlik Fonu'na dâhil edildi. Bir milleti güçlü kılan ailelerdir. Aileler ne kadar güçlü olursa, milletler de o kadar güçlü olur. Siz de ailenizi kurdunuz, tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.