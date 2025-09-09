Aileler arasında çatışma! 2 ölü 3 yaralı

Bulanık'a bağlı Abulbeyazıt Köyü'nde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki aile ilçe merkezinde karşılaşınca araçlarından inerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ağır yaralanan D.K. ve Ş.A. ise doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından olayla ilişkili olduğu öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.