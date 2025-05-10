Aileler, Ebeveynlik Zirvesi’nde buluştu... Aile Bakanı Göktaş: Çocukların en temel ihtiyacı huzurlu bir aile

Velilere yönelik düzenlenen zirve kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Huzurlu Aile, Mutlu Çocuk" başlıklı bir seminer verdi. Bakan Göktaş, aile içi huzurun çocukların gelişimindeki merkezi rolüne dikkat çekerek, "Hepimiz çocuklarımıza iyi bir eğitim ve gelecek hazırlamak istiyoruz ama en temel ihtiyacı bazen atlıyoruz; huzurlu bir ailede sevgiyle büyümek" dedi. "Aile gözlemektir, sabırdır, çocuklarımızın kelimelerinin arasındaki sessizliği duymaktır." diyen Bakan Göktaş, cümlelerini şöyle sürdürdü: "Bir ekran hiçbir zaman bir annenin şefkatini, bir babanın ilgisini, bir öğretmenin dokunuşunu karşılayamaz. Dijital detoks kamplarıyla aileleri doğayla iç içe, ekranlardan uzak bir deneyime davet ediyoruz. Sosyal medya platformlarının da çocuklara karşı sorumluluk taşıdığını unutmaması gerekiyor. Aksi halde daha radikal önlemler almamız gerekebilir. Bir çocuğa bırakılacak en büyük miras, huzurlu bir yuvadır. Bugün onlara bıraktığımız küçük ama derin izler, yarının doktorunu, öğretmenini, sanatçısını şekillendirecek."

"GELENEKSEL AİLE YAPISINA SAHİP ÇIKILMALI"

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise programın açışında yaptığı konuşmada Türk aile yapısının önemine dikkat çekti. "Kadınların annelik rolüyle uyumlu istihdam modelleri geliştirilmeli" diyen Rektör Acar "Kadınların, özellikle de annelerin, aile yaşamıyla uyumlu şekilde iş hayatına katılımını mümkün kılacak çalışma modelleri oluşturulmalı. 'Aile dostu iş yeri' kavramı bu bağlamda önemli" şeklinde konuştu. Rektör Acar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerde açılan aile danışmanlığı programları atılan önemli adımlardan biri. Üniversite olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin üçte ikisini kız öğrenciler oluşturuyor. Kadınların eğitimi ve topluma katkısı açısından bu veriler umut verici. Aile dışında yetişen çocukların karşılaştığı sorunlar ortadadır. Milletimizin ve insanlığın geleceği için aileyi korumak, sahip çıkmak zorundayız."

YENTÜR: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELE EN KUTSAL SAVAŞTIR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de çocukların iyiye, doğruya, adalete ve merhamete yönelmesi için verdikleri mücadeleyi şu sözlerle anlattı: "Ben öyle bilirim ki yaşamak; berrak bir gökyüzünde çocuklar aşkına savaşmaktır. Biz anneler, babalar ve öğretmenler olarak, evlatlarımız için iyiye ulaşmak adına en kutsal mücadeleyi veriyoruz. Çünkü bu hayattaki en kıymetli varlık insan ve insanın sığındığı en güvenli liman; annesi, babası, ilk okulu ve ilk öğretmenidir. Bugün maalesef bu güvenli liman, yani aile kurumu batılı güçlerin yoğun saldırısı altında. Ancak Anadolu'nun kadim kültürü, inancı ve eğitim mirası bu kaleyi koruyacak en büyük güç."

Konuşmaların ardından Melihat Gülses, Necip Gülses ve Neva Gülses'in müzikli söyleşisiyle devam eden etkinlik, atölye programlarıyla son buldu.