Ailelere dijital detoks molası

Trabzon
'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
koordinasyonunda; Gençlik ve Spor, İl Milli Eğitim, İl Sağlık ve İl Emniyet müdürlükleri ile Yeşilay/YEDAM iş birliğiyle "Dijital Detoks Aile Kampı" düzenlendi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlik, "Ekrandan Uzak, Doğaya Yakın" temasıyla yapıldı. Kamp süresince aileler telefon, tablet gibi dijital cihazlardan uzak kalarak doğa, spor ve açık hava oyunlarına katıldı. İl Müdürü Dr. Hüseyin Mollaoğlu da etkinliğe katılarak ailelerle bir araya geldi. Programda aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve teknolojinin bilinçli kullanımı hedeflendi.
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Mete Efendioğlu - Editör