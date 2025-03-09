Ailelerin köpek kavgası 3 can aldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında köpek yüzünden yaşanan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Köye giriş-çıkışlar kapatılırken, yaralıların kaldırıldığı hastanede de yoğun güvenlik önlemi alındı. Çermik ilçesine bağlı Dikyol Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, Yaman ve Başıbüyük aileleri arasında tartışma çıktı. Köpek yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre olay, ailelerden birinin kavga eden köpeğe tekme atmasıyla başladı. Silahların da kullanıldığı kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman yaşamını yitirirken, Hüseyin Yaman, Efe Yaman ve Muhammed Yıldız ise yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Yaman'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı. Köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı.