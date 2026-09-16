’Ailem Güvende’ operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya, ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Müstehcenlik, Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama' gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.