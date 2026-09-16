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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:25

'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

'Ailem Güvende' operasyonu çerçevesinde müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan şüphelilerden 28’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
’Ailem Güvende’ operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Mersin genelinde birçok adres belirleyen polis ekipleri, eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya, ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Müstehcenlik, Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama' gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında kapanması için gerekli işlemlerinin başlatıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi.

#MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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'Ailem Güvende' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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