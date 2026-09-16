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Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:54 Son Güncelleme: 16.09.2026 22:55

“Ailem Güvende” soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı

“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında 20 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ailem Güvende soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, 12 ilde 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 LGBTİ+ Derneği olmak üzere toplamda 54 iş, ev ve dernekte arama yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ve hakimlik ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı. 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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“Ailem Güvende” soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
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