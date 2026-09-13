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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:19

“Ailem Güvende” soruşturmasında “Zenne Arif” gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Arif Saçlı’nın gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ailem Güvende soruşturmasında Zenne Arif gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı gözaltına alındı. Saçlı'nın çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı belirtildi.

"ZENNE ARİF" OLARAK TANINIYORDU

Kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Saçlı'nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı belirtildi. Saçlı'nın ayrıca sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği kaydedildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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“Ailem Güvende” soruşturmasında “Zenne Arif” gözaltına alındı
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