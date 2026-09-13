“Ailem Güvende” soruşturmasında “Zenne Arif” gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı gözaltına alındı. Saçlı'nın çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı belirtildi.

"ZENNE ARİF" OLARAK TANINIYORDU

Kamuoyunda "Zenne Arif" olarak tanınan Saçlı'nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı belirtildi. Saçlı'nın ayrıca sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği kaydedildi.