Ailesi her yerde onu arıyordu! Kayıp Ebru Yaşa’dan acı haber!

Avcılar'da öğle saatlerinde Denizköşkler Sahili'nde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyısındaki kayalıklar üzerinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayati fonksiyonlarının bulunmadığını belirledi.

Ceset üzerinde incelemelerde bulunan Avcılar Emniyeti, kadın bedeninin bir süre önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan 25 yaşındaki Ebru Yaşa olduğunu tespit etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bölgede yaptıkları arama çalışmalarında Yaşa'ya ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve bir çift ayakkabı buldu. Eşyalar incelemeye alınırken, intihar ettiği değerlendirilen kadının cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaşa'nın ölüm nedeni buradan çıkacak Adli Tıp Raporu'yla açığa kavuşacak.