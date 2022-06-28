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Giriş Tarihi: 28.6.2022 17:04 Son Güncelleme: 28.6.2022 18:15

Ailesi her yerde onu arıyordu! Kayıp Ebru Yaşa'dan acı haber!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Ailesi her yerde onu arıyordu! Kayıp Ebru Yaşa’dan acı haber!

İstanbul Avcılar’da ailesinin hakkında hakıp ihbarında bulunduğu 25 yaşındaki Ebru Yaşa’dan acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni Denizköşkler Sahili’nde kıyıya vurmuş halde bulundu. Yaşa’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yeri çevresinde incelemelerde bulunan Avcılar Emniyeti ise bölgeye yakın yerde Yaşa’nın çanta ve ayakkabısına rastladı.

Avcılar'da öğle saatlerinde Denizköşkler Sahili'nde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyısındaki kayalıklar üzerinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayati fonksiyonlarının bulunmadığını belirledi.

Ceset üzerinde incelemelerde bulunan Avcılar Emniyeti, kadın bedeninin bir süre önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan 25 yaşındaki Ebru Yaşa olduğunu tespit etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bölgede yaptıkları arama çalışmalarında Yaşa'ya ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve bir çift ayakkabı buldu. Eşyalar incelemeye alınırken, intihar ettiği değerlendirilen kadının cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaşa'nın ölüm nedeni buradan çıkacak Adli Tıp Raporu'yla açığa kavuşacak.

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Ailesi her yerde onu arıyordu! Kayıp Ebru Yaşa'dan acı haber!
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