Ailesi ile tatile gelen gençten acı haber

Olay 4 Haziran Salı günü akşam üstü saatlerinde meydana geldi. Denize giren Güney bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan cankurtaran ekipleri, Güney'i denizde baygın halde bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Batın Güney, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güney, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Batın Güney'in ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yetkililer İnkumu sahilinde gel git olayının olduğunu özellikle denizin dalgalı olduğu zamanlar denize girmemelerini, çeşitli noktalarda asılan bayrak rengine dikkat etmeleri, Emniyet güçleri ve cankurtaranların uyarılarını dinlemeleri konusunda gelen tatilcileri uyardılar. 17 yaşındaki Batın Güney'in otopsi işlemlerinden sonra Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.