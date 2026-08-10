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Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:33

Ailesi öldü sanmıştı: Gerçek hastanede ortaya çıktı! Küçük çocuk tedavi altına alındı

Eskişehir'de kronik rahatsızlığı bulunan ve aniden fenalaşan küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Ailesi öldü sanmıştı: Gerçek hastanede ortaya çıktı! Küçük çocuk tedavi altına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Çekiç Sokak'ta evde rahatsızlanan küçük çocuğun durumunu fark eden yakınları, çocuğun hayatını kaybettiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun hayatını kaybetmediği, kronik rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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#ESKİŞEHİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Ailesi öldü sanmıştı: Gerçek hastanede ortaya çıktı! Küçük çocuk tedavi altına alındı
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