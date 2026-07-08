Ailesinden 3 kişiyi katletti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde M.G. (61), iş yerinin önünde ağabeyi Mehmet Gülen (66) ve yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla vurarak öldürdü. Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde dün yaşanan olayda işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışan ailenin yanına gelen M.G. ile aile arasında tartışma yaşandı.

M.G., silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğenini vurdu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine ve Mehmet Gülen de ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.