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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Ailesinden geriye bir tek Sude kaldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ailesinden geriye bir tek Sude kaldı
Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli polis memuru Cemalettin Tekçe ve ailesinin Oniki Şubat ilçesinde oturduğu ev 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Tekçe ailesinden kurtarma ekipleri üçüncü günde baba Cemalettin Tekçe ile 7 yaşındaki kızı Sude'yi kurtardı. Anne ve 3 kardeş ise hayatlarını kaybetti. Baba ve kızı ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Baba Tekçe, "Eşim ve 3 çocuğum depremde can verdi. Rabbim hayata tutunmam için bana Sude'yi bağışladı" dedi.

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Ailesinden geriye bir tek Sude kaldı
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