Ailesini katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Çekmeköy'de 7 Nisan günü öz annesi Medine Hepgülnar ile ağabeyi Ekrem'i tabancayla öldüren, diğer ağabeyi Kenan'ı ise ağır yaralayan Serdar Hepgülnar (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cani sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'TARTIŞMA YOKTU, ANİDEN ATEŞ ETTİ'

Saldırıdan mucizevi tıbbi müdahaleyle ağır yaralı kurtulan ağabey Kenan Hepgülnar ifadesinde, "Evde oturuyorduk. Kardeşim hiçbir tartışma yaşanmaksızın aniden silahını çekip ateş etmeye başladı. Öldürme kastıyla hareket etti" dedi.

'ÖNCEDEN PLANLADIM'

İtirafında suçunu kabul eden sanık Serdar Hepgülnar, "Olayı zaten önceden kafamda planlamıştım. Koltuktan kalkıp mermim bitene kadar ateş ettim. Sonra polisi aradım, pişmanım" ifadelerini kullandı. Savcılık, eylemin soğukkanlılıkla yapılması ve bu beyan doğrultusunda "tasarlama" unsurunun tam olarak oluştuğunu belirtti.