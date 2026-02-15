Ailesini kaybettiği kazada hapis cezası aldı

Konya'da, 11 Kasım 2024'te görevden dönen polisleri taşıyan Arif K.'nın kullandığı minibüs (51), Ereğli karayolu üzerindeki kavşakta Fahri Ayçin'in (48) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Sebahat Filiz (74) ile torunu Görkem Yaşar Ayçin'in öldüğü kazada, sürücüsü ile araçtaki eşi Tuba Ayçin (49) ile çocukları Deniz Emre Ayçin (10) de ağır, midibüs sürücüsü Arif K. ile bazı polis memurları ise hafif yaralandı.

Savcılık hem müşteki hem de sanık olan iki sürücü hakkında da 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Arif K 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Kayınvalidesi ve oğlunu kaybeden Fahri Ayçin'e de aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 süreyle denetime tabi tutulmasına hükmedildi.