Ailesini uykularında öldürdü, 112’yi aradı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Serdar Aydın (26), önceki gece herkes uyuduktan sonra tabancayı alıp anne ve babasının yatak odasına girdi. Anne ve babasına ateş ettikten sonra diğer odaya giden Aydın, anneannesini de vurdu. Ardından da 112'yi arayarak, "Annemi, babamı ve anneannemi öldürdüm. Gelin" diyerek adresi verdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri anne Minteha Aydın (61) ile anneanne Ülfet Köse'nin (80) öldüğünü belirledi. Başından ağır yaralanan İlyas Aydın (63) ise kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alınan Serdar Aydın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.