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Giriş Tarihi: 13.4.2023 13:41 Son Güncelleme: 13.4.2023 13:52

Genç doktor Bulgaristan'daki evinde ölü bulundu

Şırnak’ın Cizre İlçesine bağlı Güçlü Köyü Kolgezer mezrasında ikamet eden 34 yaşındaki genç doktor Bulgaristan'da kaldığı evde ölü olarak bulundu.

ABİDİN YEL
Genç doktor Bulgaristan’daki evinde ölü bulundu

Tıp eğitimini almak için gittiği Bulgaristan'da mezun olduktan sonra ataması olmayan ve dört yıldan bu yana Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan Mehmet Şakar, kaldığı evde ölü bulundu.

4 yıl önce tıp eğitimini tamamlayarak mezun olan ve burada kalmaya devam eden genç doktora ailesi telefonla ulaşamayınca arkadaşlarına haber verildi. Şakar'ın ikamet ettiği eve giden arkadaşları kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi. Polisin çilingir eşliğinde girdiği evde genç doktorun cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede Şakar'ın mide kanaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bulgar Polisinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç doktorun cenazesi Sofya'da bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Bulgar Polisinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, Şakar ailesi genç doktorun cenazesini almak için Bulgaristan'ın Sofya kentine gitti.

34 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Şakar'ın cenazesinin Cizre'ye Bağlı Güçlü Köyü Kolgezer Mezrasında defnedileceği öğrenildi.

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Genç doktor Bulgaristan'daki evinde ölü bulundu
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