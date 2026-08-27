Ailesiyle gittiği tatil kabusa dönüştü! İlknur öğretmen kazada can verdi

Kaza, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya'daki tatilden Ankara'ya dönen Yüksek Harita Mühendisi Murat Aydoğan. (51) idaresindeki 66 AEL 770 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, daha sonra takla attı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik polisi ve jandarma sevk edildi. Kazada sürücü Murat Aydoğan ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, eşi İlknur Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden İlknur Aydoğan.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden İlknur Aydoğan'nın Ankara'da Tek İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından İlknur öğretmenin ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. İlknur Aydoğan'ın cenazesi Cuma günü toprağa verilmek üzere Nevşehir'e götürüldü.