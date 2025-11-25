Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda 5. hafta maçları, futbolseverlere büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor. Hollanda futbolunun simgelerinden Ajax ile Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica, bugün kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İki takımın da geçmiş başarıları ve genç yetenekleriyle tanınması, bu karşılaşmayı günün en dikkat çekici maçlarından biri haline getiriyor. Lig Aşaması'ndaki puan durumları göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak her puan, takımların Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli karşılaşması için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:
Mücadele, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. (Bugün)
Karşılaşma, Ajax'ın evi olan Johan Cruyff Arena'da gerçekleşecektir.
Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20:45'te başlayacaktır.
20:45 Galatasaray - U.S Gilloise (TRT 1)
23:00 B. Dortmund - Villarreal (tabii)
23:00 Bodø/Glimt - Juventus (tabii)
23:00 Chelsea - Barcelona (tabii)
23:00 Man. City - B. Leverkusen (tabii)
23:00 Marsilya - Newcastle (tabii)
23:00 Napoli - Karabağ (tabii)
23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao (tabii)