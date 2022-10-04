Haberler Yaşam Haberleri Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 4.10.2022 22:11 Son Güncelleme: 4.10.2022 22:11

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele eden Ajax ile Napoli 3. Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı izlemek isteyenler yoğun olarak “Ajax Napoli maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı izle linki ve özetten detaylar.

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

Ajax ile Napoli Şampiyonlar Ligi A grubu 3. Maçında yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler ise "Ajax Napoli maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

AJAX NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE

Ajax Napoli maçı canlı yayın linki ve detaylar şöyle;

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle
  • Ajax Napoli maçı 4 Ekim saat 22:00'da oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarında naklen yayınlanacak.
Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları bugün ve çarşamba günü oynanacak.

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, bugün A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Bayern Leverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)

D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

5 EKİM ÇARŞAMBA:

E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)

F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (22.00)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)

Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA