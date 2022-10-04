Ajax Napoli maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın izle

Ajax ile Napoli Şampiyonlar Ligi A grubu 3. Maçında yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler ise "Ajax Napoli maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Ajax Napoli maçı canlı yayın linki ve detaylar şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları bugün ve çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, bugün A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)
B Grubu: Porto (Portekiz) - Bayern Leverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)
D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)
E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)
F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (22.00)
G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)
H Grubu: Juventus (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)