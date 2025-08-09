Ajet filosunu gençleştirmeye devam ediyor!

KOLTUK MONTAJI VE STANDARDİZASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

ABD'de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayan TC-OHA tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul'da AJet'in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyona tabi tutulacak. Uçağa yerli üretim Minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak tarifeli seferlere başlayacak.