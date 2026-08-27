AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Dr. Özgür Kavak atandı!

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında eski İl Başkanı Turgay Şahin'in istifasının ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Kavak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı olarak atandı.

GENEL MERKEZ MÜLAKATLARI SONRASI KARAR KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez değerlendirmeleri kapsamında aday adayları İstanbul İl Başkanlığına davet edilmişti. Mustafa Tarlacı, Onur Çelik ve Dr. Özgür Kavak'ın yer aldığı son değerlendirme sürecinin ardından yetki belgesi Dr. Kavak'a teslim edildi. Görevlendirmenin ardından gözler, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu listesine çevrildi.

HEM SAHADA HEM TEŞKİLATTA DENEYİMLİ BİR İSİM

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır hekimlik yapan Dr. Özgür Kavak, sadece sağlık alanındaki başarılarıyla değil, siyasi geçmişiyle de dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Kavak, teşkilat dinamiklerine ve saha çalışmalarına hakimiyetiyle öne çıkıyor. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu olan Dr. Kavak, uzmanlık eğitimini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) tamamladı. Mesleki donanımını Aydın Üniversitesinde aldığı Sağlık Hukuku eğitimi ve İzmir Tepecik Hastanesindeki Çocuk Yoğun Bakım uzmanlık eğitimiyle pekiştiren Kavak, kariyeri boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde askeri ve sivil hastanelerde başhekimlik, hastane yöneticiliği, klinik şefliği ve yenidoğan yoğun bakım sorumluluğu gibi önemli idari görevlerde bulundu. Dr. Özgür Kavak, halen kent merkezinde, Ordu Bulvarı üzerinde hizmet veren Kadınana Çocuk Kliniği'nde hekimlik mesleğini aktif olarak sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI BURCU KÖKSAL'DAN 'BİRLİK VE BERABERLİK' MESAJI

Atamanın duyurulmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yazılı bir açıklama yayımlayarak Dr. Özgür Kavak'ı tebrik etti. Köksal, şehrin ortak menfaatleri ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği noktasında iş birliğine vurgu yaptı. "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan kıymetli arkadaşımız Özgür Kavak'a yeni görevinde başarılar diliyorum. 'Hep Birlikte Afyonkarahisar' anlayışıyla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." Kentteki siyasi ve sosyal çevreler, Dr. Özgür Kavak'ın atanmasıyla birlikte parti teşkilatında yeni bir saha temposunun başlayacağı ve yönetim kurulunun oluşturulmasıyla yerel siyasetteki hareketliliğin artacağı görüşünde birleşiyor.