Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Dr. Özgür Kavak atandı!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 18:34

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Dr. Özgür Kavak atandı!

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında eski başkan Turgay Şahin’in istifasının ardından yaklaşık 50 gündür süren arayış nihayete erdi. Parti Genel Merkezindeki değerlendirmeler ve mülakat sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Kavak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı olarak atandı. Hem hekimlik hem de parti yönetimlerindeki deneyimiyle tanınan Dr. Kavak’ın atanmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da tebrik mesajı yayımlayarak kent için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Dr. Özgür Kavak atandı!
  • ABONE OL

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında eski İl Başkanı Turgay Şahin'in istifasının ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Kavak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı olarak atandı.

GENEL MERKEZ MÜLAKATLARI SONRASI KARAR KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez değerlendirmeleri kapsamında aday adayları İstanbul İl Başkanlığına davet edilmişti. Mustafa Tarlacı, Onur Çelik ve Dr. Özgür Kavak'ın yer aldığı son değerlendirme sürecinin ardından yetki belgesi Dr. Kavak'a teslim edildi. Görevlendirmenin ardından gözler, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu listesine çevrildi.

HEM SAHADA HEM TEŞKİLATTA DENEYİMLİ BİR İSİM

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır hekimlik yapan Dr. Özgür Kavak, sadece sağlık alanındaki başarılarıyla değil, siyasi geçmişiyle de dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Kavak, teşkilat dinamiklerine ve saha çalışmalarına hakimiyetiyle öne çıkıyor. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu olan Dr. Kavak, uzmanlık eğitimini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) tamamladı. Mesleki donanımını Aydın Üniversitesinde aldığı Sağlık Hukuku eğitimi ve İzmir Tepecik Hastanesindeki Çocuk Yoğun Bakım uzmanlık eğitimiyle pekiştiren Kavak, kariyeri boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde askeri ve sivil hastanelerde başhekimlik, hastane yöneticiliği, klinik şefliği ve yenidoğan yoğun bakım sorumluluğu gibi önemli idari görevlerde bulundu. Dr. Özgür Kavak, halen kent merkezinde, Ordu Bulvarı üzerinde hizmet veren Kadınana Çocuk Kliniği'nde hekimlik mesleğini aktif olarak sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI BURCU KÖKSAL'DAN 'BİRLİK VE BERABERLİK' MESAJI

Atamanın duyurulmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yazılı bir açıklama yayımlayarak Dr. Özgür Kavak'ı tebrik etti. Köksal, şehrin ortak menfaatleri ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği noktasında iş birliğine vurgu yaptı. "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan kıymetli arkadaşımız Özgür Kavak'a yeni görevinde başarılar diliyorum. 'Hep Birlikte Afyonkarahisar' anlayışıyla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." Kentteki siyasi ve sosyal çevreler, Dr. Özgür Kavak'ın atanmasıyla birlikte parti teşkilatında yeni bir saha temposunun başlayacağı ve yönetim kurulunun oluşturulmasıyla yerel siyasetteki hareketliliğin artacağı görüşünde birleşiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına Dr. Özgür Kavak atandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA