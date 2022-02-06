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Giriş Tarihi: 6.2.2022 15:35 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:51

AK Parti Aliağa Kadın Kolları’ndan karne şenliği

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AK Parti Aliağa Kadın Kolları’ndan karne şenliği

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca, yarıyıl tatili süren ilçedeki dezavantajlı mahallelerden belirlenen 50 öğrenci için "Karne şenliği" düzenlendi.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde (AGM) düzenlenen etkinliğe, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan 50 öğrenci ile velileri katıldı. Etkinliğe davetli çocuklar ve velileri evlerinden tek tek servislerle alındı. Daha sonra AGM'deki Erşan Sinemasına getirilen çocuklar burada TRT ortak yapımı olan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" filmini izleme imkanı buldu. Sinema salonunda çoculara patlamış mısır ikram edildi. Filmi izleyen öğrenciler, güzel gün geçirdi, gönüllerince eğlendi. AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım katılımcı öğrencilere tablet hediye etti. Yıldırım, öğrenci ve velilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ"

Çocukların Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, minik öğrencileri geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın önemine işaret etti. AK Parti hükümetinin "güçlü Türkiye" için dev atılımlar yaptığını vurgulayan Yıldırım, "Çocuklarımız önceliğimiz. Bizler için her biri çok kıymetli. Çünkü onlara güzel bir gelecek bırakmak için çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da düşünen, üreten, elinde kalem olan, tablet olan bir nesil yetişmesi için mücadele ediyor. Bizler de bu bilinçle bugün minik öğrencilerle bu günü yaşamak istedik. İlçemizin bazı mahallelerinden belirlenen okulunda başarılı 50 öğrencimize karne hediyesi olarak 50 tablet hediye ettik. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için üzerimize düşen her ne varsa bunu yapmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Aliağa Kadın Kolları’ndan karne şenliği
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